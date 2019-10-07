Москва, , 10:36 — REGNUM Нефть понесла приличные потери по итогам минувшей недели, и пятничный отскок не смог исправить ситуацию. Brent, которая в моменте достигала минимумов начала августа немногим выше отметки $56 за баррель, финишировала в районе $58,50 и с утра 7 октября торгуется с незначительными изменениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Распродажи на рынке нефти были обусловлены восстановлением добычи в Саудовской Аравии, повсеместным бегством от рисков на мировых площадках из-за удручающих показателей деловой активности в ключевых странах, а также дальнейшим увеличением запасов сырой нефти в Штатах.

Под занавес недели негатив сгладила неплохая статистика по американскому рынку труда, которая несколько ослабила опасения рецессии в стране. Также определенный оптимизм привнес отчет Baker Hughes, отразивший очередное сокращение числа буровых в США — седьмую неделю кряду. На этот раз число активных установок снизилось на три единицы, до 710 штук, что стало новым минимумом с мая 2017 года.

7 октября настроения инвесторов на фондовых площадках выглядят неоднозначно. Игроки проявляют осторожность в преддверии нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. Трейдеры будут с осторожностью оценивать атмосферу на площадках в преддверии этого события и чутко реагировать на публичные заявления сторон перед возобновлением диалога.

Так, в зависимости от риторики Вашингтона и Пекина котировки Brent имеют равные шансы как на рост, так и на снижение. Возобновление распродаж поставит под угрозу целостность уровня $56, тогда как восстановление выше $60 улучшит техническую картину для Brent», — считает эксперт.

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