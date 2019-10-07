Москва, , 08:22 — REGNUM Торги по нефти 4 октября завершились повышением на 1,44%. Цена на нефть выросла после вышедших неплохих данных по занятости в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

Число занятых вне сельского хозяйства выросло в сентябре на 136 тыс., что немного ниже прогноза, но зато были пересмотрены данные за июль и август в сторону повышение на 45 тыс. мест и безработица сократилась с 3,7% до, 5%.

Данные по числу активных буровых в США от Baker Hughes, поддержали вечерний рост. Число буровых на нефть снизилось на три единицы до 710 шт. (год назад было 816 штук).

Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии баррель нефти Brent подешевел на 0,61%. Снижение нефтяных котировок является коррекцией к пятничному росту.

Перед новым ростом цена может повторно спуститься к уровню $56,90. Если в понедельник цена закроется выше $58, то 8 октsбря можно рассмотреть повышение до $59,80.

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