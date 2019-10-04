Москва, , 12:59 — REGNUM Текущая неделя для рынка нефти оказалась такой же тяжелой, как и предыдущая. В целом нефтяные котировки снизились на 19.3%, когда Саудовская Аравия начала торопиться с восстановлением производственных мощностей атакованного завода Абкаик, заявил корреспондентуИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Саудовская Аравия оказалась перед нелегким выбором. С одной стороны, атаки хуситов помогли нефтяным ценам взмыть ввысь чуть, недотягивая до безубыточного уровня в $80 за баррель.

С другой стороны, подготовка и проведение IPO Saudi Aramco, процесс к которому так долго шли саудиты, не мог быть осуществлен на фоне возросших рисков военного конфликта в Йемене.

Если IPO Saudi Aramco пройдет успешно, и Саудовская Аравия получит запланированную капитализацию в $2 трлн, то они могут еще больше сократить добычу нефти, чтобы поднять цены выше $80 за баррель, поскольку компенсация за максимальное сокращение добычи нефти будет осуществляться за счет роста котировок Saudi Aramco.

При текущих же условиях, рынок нефти пока займет выжидательную позицию и будет ориентироваться на уже привычные ему геополитические факторы.

В этой связи может наблюдаться некоторая коррекция после снижение нефтяных котировок до уровня $58,50 за баррель марки Brent, и $53,45 за баррель для марки WTI соответственно», — предполагает эксперт.

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