Москва, , 08:18 — REGNUM Торги на Мосбирже 4 октября открылись снижением по рублевым парам на фоне повышения нефтяных котировок. После публикации обзора рынка труда в США нефть получила поддержку, а вместе с ней и рубль. Дополнительную поддержку он получал от повышения индекса RGBI (+0,19%), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Данные по рынку труда вышли неплохие, чем снизили опасения рецессии в США. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%. Показатели по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за июль и август были пересмотрены в сторону повышения на 45 тыс.

Негативным моментом в отчете стали данные о зарплатах. Средняя почасовая оплата труда в прошлом месяце не изменилась относительно августа и выросла на 2,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали месячный рост на 0,2%, годовой — на 3,2%.

Влияние отчета о занятости было недолгим, поскольку внимание инвесторов сфокусировалось на политической напряженности в США и торговых переговорах с Китаем, которые запланированы на текущую неделю.

Рубль 4 октября отыграл все потери, понесенные в начале недели, и закрылся в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,79%, до 64,61 руб., евро/рубль — на 0,61%, до 70,95 руб., фунт/рубль — на 0,87%, до 79,67 руб. За неделю курс доллара снизился на 0,13%.

Сегодня, 7 октября, на торгах в Азии баррель нефти Brent подешевел на 0,61%. Снижение нефтяных котировок является коррекцией к пятничному росту. Пара доллар/рубль находится в зоне поддержки 64,50−64,60 руб. Если продавцы проходят его, то им открывается дорога к 64,10 руб.

Поскольку нефть с утра торгуется в минусе, то в первой половине дня по рублю ожидается ослабление до 64,75 руб. если цена выше не пойдет, то можно ждать новой волны укрепления рубля.

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