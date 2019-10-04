Москва, , 12:55 — REGNUM Достигнув локального пика в районе 65,50 руб. на этой неделе, пара доллар/рубль приступила к коррекции. На сессии 4 октября котировки тестируют отметку 65 руб., пробой которой несколько улучшит техническую картину для российской валюты. С начала торгов котировки теряют 0,15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшее время волатильность на рынках может возрасти — инвесторы будут реагировать на статистику по рынку труда США, которая определит настроения мировых инвесторов до конца торгового дня как минимум.

После недавних удручающих индикаторов деловой активности разочарование в показателях занятости станет контрольным ударом по рисковым активам, но одновременно и по доллару. После первоначальной, потенциально бурной реакции инвесторов на релиз, слабая статистика переключит внимание рынков на перспективы более агрессивного смягчения политики ФРС.

Более широкая картина показывает, что рубль сейчас находится на относительно комфортных уровнях. После недавних взлетов и падений снова разгорелась борьба за уровень 65 руб., который укреплен 200-дневной скользящей средней.

В случае повсеместных распродаж доллара котировки могут замахнуться на 64,70 руб., но в целом потенциал укрепления российской валюты ограничен ввиду сохраняющихся рисков на нефтяном рынке», — пояснил эксперт.

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