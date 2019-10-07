Москва, , 07:24 — REGNUM После пересмотра дела московский арбитраж всё же обязал «дочку» РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания» выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на 53 музыкальных произведения, прозвучавших в вагонах с 28 марта по 27 апреля 2017 года. Истцом выступила общероссийская общественная организация «Российское авторское общество». Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан РАО в конце февраля 2018 года из-за «неправомерного использования» свыше 50 музыкальных произведений. В иске заявитель указал, что «в период с 28.03.2017 по 27.04.2017 обществом 57 раз были незаконно использованы 53 музыкальных произведения, правами на управление которых обладает РАО». Речь шла как о русскоязычных композициях, так и иностранных. В числе них, к примеру, произведение итальянской звезды Ennio Morricone, немецкой артистки Danuta и других. Произведения оценили по 20 тыс. рублей за каждое.

В августе 2018 года иск удовлетворили, взыскав 1,14 млн рублей, но в вышестоящей инстанции ответчик обжаловал вердикт и дело вернули на пересмотр. В начале октября 2019 года арбитраж повторно вынес решение и снова иск был удовлетворён. Решение ещё может быть обжаловано — в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, в сентябре 2019 года суд взыскал в пользу другого правообладателя с АО «Первый канал» 300 тыс. рублей за использование в тв-шоу «Ледниковый период. Дети» для сопровождения одного из выступлений музыкального произведения «Московский бит».