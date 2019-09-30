Москва, 30 сентября 2019, 07:19 — REGNUM Московский арбитраж удовлетворил иск правообладателя к АО «Первый канал», которое использовало в телепередаче «Ледниковый период. Дети» для сопровождения выступления одного из участников музыкальное и литературное произведение, фонограмму и исполнение «Московский бит» творческого объединения «Твои кумиры». Сумма взысканной компенсации составила 300 тыс. рублей вместо запрошенных 880 тыс. рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Произведение прозвучало в шоу 20 мая 2018 года, правообладателем и истцом по делу выступает ООО «Издательство Джем». Нарушение права было зафиксировано протоколом нотариуса.
На досудебную претензию ответчик не ответил. И хотя суд нашёл сумму завышенной, но иск удовлетворил, снизив требование.
Напомним, ранее с Первого канала взыскал 68 тыс. рублей компенсации другой правообладатель и на другое произведение — альбом фотографий российских звёзд, сделанный Валерием Портновым. В основание иска легли претензии по использованию фотографий Владимира Высоцкого, Николай Караченцова и Натальи Гундаревой. Суд снизил размер выплаты с 600 тыс. рублей, поэтому решение оспаривается. Во второй инстанции жалобу по делу начнут рассматривать 17 октября 2019 года.
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