Москва, , 12:39 — REGNUM Субъекты электроэнергетики, находящиеся в ведении «РусГидро», готовы к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Николая Шульгинова.

О подготовке объектов к зиме Шульгинов сообщил на совещании, которое прошло в рамках Российской энергетической недели под председательством министра энергетики России Александра Новака.

«На тепловых электростанциях сформированы нормативные запасы топлива, полезные запасы гидроресурсов в водохранилищах ГЭС соответствуют норме или превышают ее, что обеспечит возможность работы гидроэлектростанций в осенне-зимний период», — сказал глава «РусГидро».

В пресс-службе компании добавили, что в 2019 году на ремонт и модернизацию гидроэлектростанций было направлено 23,6 млрд рублей, ТЭС и электрических сетей — 27,7 млрд рублей. При этом объём расходов на ремонт и модернизацию дальневосточных энергообъектов увеличиллся на 4,1 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. Также в преддверии зимы компания в полном объёме сформировала аварийный запас материально-технических ресурсов.

Читайте также: Ливинский доложил о полной готовности «Россетей» к зиме