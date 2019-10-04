Москва, , 21:25 — REGNUM На проходящем в Москве международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2019» (РЭН-2019) состоялось всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 гг.». Выступая на нем с докладом, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский сообщил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему и отопительному сезону, сообщает пресс-служба компании. Кроме того, был заявлен ряд законодательных инициатив, которые могли бы поспособствовать дальнейшему стабильному развитию и увеличению надежности электросетевого комплекса.

Глава «Россетей» констатировал, что финансирование программы технического обслуживания и ремонтов в 2019 году увеличена на 2,6 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, количество ремонтируемых трансформаторов выросло на 4%, а воздушных линий на 3%. «Уверен, в результате работы, проделанной в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, достигнутая в этом году положительная динамика производственных показателей сохранится и во время пиковых нагрузок», — заявил Павел Ливинский.

Генеральный директор ГК «Россети» поднял вопрос роста числа технологических нарушений в сетях территориальных сетевых организаций (ТСО) на 89% за период с 2014 по 2019 гг. По его мнению, наличие нескольких электросетевых компаний в регионе приводит к конкуренции не за надежность и качество предоставляемых услуг потребителю, а за денежную долю в «котле». В связи с этим «Россетями» были предложены меры по совершенствованию нормативно-правовой базы.

В частности, Павел Ливинский предлагает внести в действующее законодательство изменения, включающие недопущение присвоения статуса ТСО новым компаниям, передачу нового электросетевого имущества только сетевым компаниям, отвечающим за обеспечение системной надежности электросетевого комплекса в регионах присутствия и в силу социально ответственного характера бизнеса имеющим долю государственного участия, а также проработку механизма консолидации электросетевых активов на базе системообразующей компании при государственном регулировании тарифов в электроэнергетике, включающих расходы на приобретение электросетевых объектов.

В числе других существующих препятствий на пути стабильного развития электросетевого комплекса была отмечена просроченная дебиторская задолженность, которая у «Россетей» составляет порядка 185 млрд. рублей, причем свыше 60% которой приходится на гарантирующих поставщиков, а еще почти 40% — на прямых потребителей. Для исправления данной ситуации «Россетями» также внесены предложения по законодательным изменениям.

В заключение глава «Россетей» обратил внимание участников на сложности с эксплуатацией и проведения в случае необходимости аваийно-восстановтельных работ на энергообъектах, находящихся в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в связи с чем необходимо внести изменения в 45 статью Лесного кодекса Российской Федерации.

Александр Новак дал поручение Министерству энергетики РФ в кратчайшие сроки проработать все представленные законотворческие инициативы.