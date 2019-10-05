Нью-Йорк, США, , 02:03 — REGNUM Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook. Заявление о своем выходе из группы Libra Association было распространено PayPal 4 октября.

Комментарии, допускающие возможный выход PayPal из проекта криптовалюты Libra, появились в СМИ 3 октября — после того как представители компании не приняли участия в собрании группы поддержки проекта Libra Association. Прошедшее собрание обсуждало критику и противодействие проекту криптовалюты со стороны государственных регуляторов.

В заявлении PayPal говорится, что компания продолжит сотрудничество с Facebook и поддерживает ее проект, но намерена сконцентрироваться на развитии существующего бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, криптовалютный проект Facebook вызывает крайне настороженное отношение правительства ряда стран, опасающихся возможной дестабилизации финансовой системы. В Евросоюзе основными критиками проекта Libra являются Германия и Франция, допускающие возможность его блокировки на территории сообщества.

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