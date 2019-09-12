Париж, , 15:48 — REGNUM Франция предупредила, что заблокирует разработку запланированной в Европе криптовалюты Libra в Европе, поскольку она угрожает «денежному суверенитету» правительств, сообщает 12 сентября «Франс-пресс»

На открытии форума Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) в Париже министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что Франция не может позволить развитие Libra на европейской земле.

В июне Facebook обнародовал свои планы относительно новой криптовалюты. Это заявление было с обеспокоенностью встречено правительствами многих государств и критиками гиганта социальной сети, чья репутация была омрачена его ролью в распространении фальшивой информации и экстремистских видеороликов.

Ожидаемый запуск Libra в первой половине 2020 года якобы предназначался для поддержки корзины валютных активов, чтобы избежать диких колебаний, которые наблюдаются с биткойнами и другими криптовалютами.

Существенное отличие от них состоит в том, что контроль над Libra не будет децентрализованным, а будет возложен на швейцарскую некоммерческую ассоциацию.

Помимо Facebook в число спонсоров Libra входят платежные гиганты Visa, MasterCard и PayPal, а также приложения Lyft и Uber.

Французские официальные лица предупреждали об опасности, которую представляет Libra, с тех пор, как были объявлены планы относительно виртуальной валюты, и Ле Мэр продолжил оказывать давление на встрече в четверг.

«Денежный суверенитет стран находится под угрозой» от «возможной приватизации денег … единственным субъектом с более чем 2 миллиардами пользователей на планете», — заявил он.

Существует опасность, что криптовалюта может заставит людям отказаться от национальных валют во время кризиса, что осложнит работу правительств по управлению экономикой.

Европейские чиновники выражают обеспокоенность по поводу того, как будет регулироваться валюта, в частности, как она будет соответствовать правилам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Этим летом также и власти США выразили свою обеспокоенность по поводу планов крупной технологической компании создать альтернативную глобальную валюту, контролируемую частными компаниями.