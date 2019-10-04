Ставрополь, , 16:46 — REGNUM Порядка 60 тыс. пассажиров перевезли пригородные экспрессы «Ласточка» за сентябрь — первый месяц работы на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. Это почти 14% от всей доли пассажиропотока, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-служеа Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, с 1 сентября пригородные «Ласточки» начали курсировать на двух маршрутах: Минеральные Воды — Кисловодск (ежедневно) и Кисловодск — Железноводск (по выходным и праздничным дням). По первому маршруту перевезено за первый месяц свыше 58 тыс. пассажиров, по второму — более 1,4 тыс.

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Отмечается, что наибольшей популярностью пригородные «Ласточки» Минеральные Воды — Кисловодск пользуются в выходные дни. В субботу и воскресенье ими перевозится до 3 тыс. пассажиров в сутки.

Всего в сентябре в регионе Кавказских Минеральных Вод услугами электричек воспользовалось свыше 424 тыс. жителей и гостей региона.

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