, 12:54 — REGNUM

Скоростные поезда «Ласточка» начнут курсировать между Минеральными Водами и Кисловодском Ставропольского края. С начала осени 2019 года по маршруту будут запущены четыре пары поездов в сутки в дневное время. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Российских железных дорог» Дмитрий Пегов.

«Первого сентября будет запуск экспресс-поездов «Ласточка» на участке Минеральные Воды — Кисловодск. Время в пути будет 55 минут с тремя остановками, это очень существенно, потому что до этого поезда ходили 1 час 30 минут — 1 час 40 минут», — приводит «Интерфакс» слова Пегова.

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Как сообщало ИА REGNUM железнодорожный маршрут Краснодар — Сочи на поездах «Ласточка» был назван сервисом «Туту.ру» самым востребованным среди пассажиров. Специалисты платформы пришли к такому выводу после того, как исследовали спрос на билеты скоростных поездов данной комплектации с августа 2018 года по август 2019 года.