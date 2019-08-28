Ставрополь, , 18:19 — REGNUM

Новый пригородный железнодорожный маршрут Кисловодск — Железноводск появится в Ставропольском крае. Поезда будут ходить по нему по выходным и праздничным дням, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Из Кисловодска поезда будут отправляться в 09:27 и 12:30, из Железноводска — в 12:26 и 14:26.

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Как сообщало ИА REGNUM с 1 сентября на Ставрополье также начнут курсировать скоростные поезда «Ласточка» между Минеральными Водами и Кисловодском. По данному маршруту будут запущены четыре пары поездов в сутки. Стоимость проезда по полному маршруту составит 180 рублей.