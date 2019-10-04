Москва, , 09:35 — REGNUM Череда медвежьих факторов отправила котировки нефти к минимумам начала августа на торгах 3 октября. Не удержавшись над уровнем 57 долларов за баррель, Brent отметилась на отметке $56,13, откуда впоследствии восстановилась и даже вышла в небольшой плюс. На утренней сессии 4 октября котировки тестируют область $58, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Резкий отскок от вчерашних минимумов говорит о том, что рынок пытается нащупать дно, а покупки на спадах сигнализируют о том, что еще не все участники рынка разочаровались в перспективах сырьевого сегмента.

При этом сейчас достаточно негативных факторов, способных воспрепятствовать более внятному подъему цен.

К восстановлению добычи в Саудовской Аравии и росту запасов в США добавился экономический фактор, который оказал заметное давление на нефть в ходе текущей недели.

3 октября очередным разочарованием стал отчет по деловой активности в сфере услуг США, которая упала к трехлентему минимуму в сентябре. Угроза рецессии снижает привлекательность рисковых активов, включая Brent. Дополнительно этот фактор давит на цены в контексте ухудшения перспектив мирового спроса на энергоносители.

На данном этапе это, пожалуй, ключевой объект внимания трейдеров, которые будут тщательно оценивать сегодняшние данные по рынку труда США, включая темпы роста зарплат.

Если и с этого фронта придет разочарование, то нефть завершит неделю на минорной ноте и даже может поставить под угрозу целостность уровня $56», — считает эксперт.

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