Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Решение суда Евросоюза об ограничении для Газпрома транзитных мощностей газопровода OPAL стало неожиданностью. Оно может обернуться ростом цен на газ, заявил глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен журналистам в ходе международного газового форума в Санкт-Петербурге.

Мерен признался, что удивлен судебным решением, и назвал его обоснование запутанным и неясным. Глава компании, в частности, не понял, каким образом могли быть нарушены интересы Польши, если в последние годы никто, кроме Газпрома, не претендовал на 50% транзитных мощностей газопровода.

Мерен опасается возможного роста цены на газ, так как Газпрому ограничили доступ к OPAL на фоне отсутствия соглашения о транзите газа через Украину. Он отметил также, что судебное решение изучают власти Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года Газпром мог фактически использовать мощности OPAL на 100%. Этот газопровод является продолжением «Северного потока» и проходит по территории Германии. В сентябре суд ЕС по иску Польши ограничил для Газпрома возможности использования OPAL на 50%.

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