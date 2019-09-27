Москва, , 14:26 — REGNUM Газопровод Opal — продолжение «Северного потока» по территории Германии, то есть по северной части Европы, для поставок российского газа. Газпром, используя в полном объёме мощности Opal, может практически игнорировать необходимость проводить часть поставок по направлению через Украину и Польшу, особенно после введения в строй «Северного потока-2», — заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Это было бы действительно «трагедией» для данных двух стран, поскольку и уменьшает их доход от транзита газа через свою территорию, и усложняет и удорожает их снабжение топливом.

Поэтому Варшава, не говоря уже о Киеве, выступала резко против полной загрузки Opal. Суд ЕС практически согласился с её мнением. Он принял решение о том, что в данном случае нарушается принцип «энергетической солидарности» Евросоюза, что даёт необоснованные привилегии немецким компаниям и потребителям в ущерб Польше.

Теперь по решению суда, Газпром может задействовать лишь половину мощностей Opal. Сейчас он прокачивает через Opal ежегодно 28,2 млрд куб. м, но должен будет уменьшить данный объём на 12,7 млрд куб. м.

Это означает, что часть уже поставляемого газа перераспределится на направление через польскую территорию. В этом и состоит «спасение» Польши.

Такое положение не скажется на общих объёмах передачи газа в Европу, поменяется лишь логистика транспортировки. Однако планам и интересам Газпрома в ЕС может быть нанесён ощутимый удар», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спасением для Польши назвал Пётр Вожняк, возглавляющий нефтегазову польскую госкомпанию PGNIG, ограничение доступа Газпрома к газопроводу Opal.

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