Москва, , 11:46 — REGNUM Сбербанк проводит служебное расследование в связи с возможной утечкой личных данных клиентов кредитного учреждения, сообщается на сайте банка.

Сбербанк Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Отмечается, что 2 октября Сбербанку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.

«В настоящий момент производится служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что основная версия случившегося — умышленные преступные действия одного из сотрудников. При этом похищенная информация никак не угрожает сохранности средств клиентов, уточнили в банке.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта в области защиты данных Ашота Оганесяна сообщила, что персональные данные миллионов клиентов Сбербанка могли оказаться на черном рынке.

Предложения о продаже «свежей базы крупного банка» поступили на специализированный форум, заблокированный Роскомнадзором, в прошедшие выходные. Преступниками предлагались данные о 60 млн кредитных карт Сбербанка, уточнила газета.

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