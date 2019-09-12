Москва, , 14:28 — REGNUM В связи с новыми требованиями ЦБ РФ, показатель долговой нагрузки (ПДН) потенциального заемщика будут рассчитывать не сами кредитные учреждения, а квалифицированные Бюро кредитных историй (БКИ). Эксперты, предлагающие такой вариант оценки кредитоспособности заемщика, полагают, что именно такой подход обеспечит максимальную беспристрастность и объективность оценки платежеспособности клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Правда, пока предполагается, что данная услуга будет предоставляться банкам со стороны БКИ на платной основе, против чего активно возражают сами кредитные учреждения. Но вопрос оплаты услуг БКИ — это тема отдельная.

Другое дело, что для действительно полной и объективной оценки кредитоспособности потенциального заемщика тот, кто проводит эту оценку, должен иметь максимально полный объем информации о фактических доходах клиента банка.

Вероятно, для этого будет использоваться информация, имеющаяся у фискальных органов. Именно налоговые службы аккумулируют у себя все данные о доходах граждан и, скорее всего, именно они будут предоставлять соответствующую информацию квалифицированным БКИ для проведения кредитного скоринга и оценки показателя долговой нагрузки, которые и вынесут в итоге вердикт — можно ли одобрить клиенту тот или иной кредит.

Открытым, к сожалению, остается вопрос защиты подобной информации. На сегодняшний момент нет гарантированных способов избегания утечки информации, особенно с учетом влияния «человеческого фактора».

Стоит только представить, каким «подарком» для разного рода мошенников может оказаться информация и доходах того или иного лица. Так что следующим шагом должна быть разработка соответствующих методик и средств защиты персональной информации потенциальных заемщиков», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, квалифицированным бюро кредитных историй (БКИ) могут передать данные о доходах российских граждан, чтобы эти организации могли рассчитать для заемщиков показатели долговой нагрузки (ПДН).

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