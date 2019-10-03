Хабаровск, , 07:48 — REGNUM Почти 5 млрд рублей из краевого бюджета будет направлено энергокомпаниям, поставляющим электричество и тепло в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эти деньги пойдут на возмещение разницы в стоимости топлива для сдерживания тарифов. Однако средства направят только в районы Хабаровского края, городов Хабаровска и Комсомольска это не коснётся. В городах рост тарифов продолжится.

Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба отметил, что половину этих средств, можно было бы сэкономить, но во всём виновата бесхозяйственность в сфере ЖКХ.

«Нужно заниматься модернизацией, чтобы наши котельные не топили воздух. Нам бы хотелось видеть эту работу, но пока её нет», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, для прохождения отопительного сезона правительство Еврейской автономной области из средств федерального бюджета получит 1 млрд рублей.