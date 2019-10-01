Биробиджан, , 11:11 — REGNUM О выделении 1 млрд рублей Еврейской автономной области для прохождения отопительного сезона заявил 1 октября полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ЕАО ранее был введён режим чрезвычайной ситуации, так как основная часть населённых пунктов оказалась не готова к отопительному сезону. Область из средств федерального бюджета получила несколько траншей, которые были направлены на ремонт котельных и теплосетей, а также погашение задолженности перед поставщиками топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, о чрезвычайной ситуации в ЕАО, складывающейся вокруг готовности объектов энергетики к прохождению отопительного периода, было доложено президенту России Владимиру Путину.