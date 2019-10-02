Лондон, , 23:06 — REGNUM Нефть марки Brent снизилась более чем на 2% в ходе торгов, 2 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту декабрьские фьючерсы Brent подешевели на 1,29 (2,19%) и оцениваются в $57,60 за баррель. Минимальным значением торгов для марки стали $57,23, максимальным — $59,49 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на $1,00 (1,86%), до $52,62 за баррель. Дневной диапазон марки составил от $52,17 до $54,41 за баррель.

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