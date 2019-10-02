Москва, , 09:53 — REGNUM Котировки нефти 1 октября в моменте опускались к почти одномесячным минимумам в районе $58,40 за баррель, но к концу дня минимизировали потери и финишировали над отметкой $59. В центре внимания игроков остается отметка $60, но по мере падения цен фокус постепенно смещается в сторону более низкого диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Трейдеры продолжают отыгрывать восстановление добычи в Саудовской Аравии до уровней, зафиксированных до атаки нефтяной инфраструктуры страны. 1 октября королевство официально подтвердило эту информацию.

Масла в огонь подливает беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики, о котором накануне напомнило падение индекса деловой активности в промышленном секторе США до десятилетнего минимума.

Вопреки прогнозам, PMI не только остался ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, но и углубил падение.

Некоторую неопределенность привнесло решение Эквадора покинуть состав ОПЕК. Проблемная страна нацелена на увеличение доходов за счет наращивания нефтедобычи. Соответственно, в дальнейшем это грозит увеличением мирового предложения, хотя масштабы не будут опасными для рынка на глобальном уровне.

Что касается перспектив рынка на октябрь, в течение месяца не исключены новые приступы распродаж нефти марки Brent, но в конечном итоге котировки могут остаться неподалеку от уровня $60 на фоне деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Если же в переговорах США и Китая произойдет прорыв, котировки могут восстановиться выше психологической отметки, особенно если Трамп продолжит попытки ослабить курс доллара», — дал прогноз эксперт.

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