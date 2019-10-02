Москва, , 13:10 — REGNUM Цены на рынке нефти на сегодняшний день более или менее стабильны. Однако всё большее давление на рынок оказывают геополитические факторы. Об этом сегодня, 2 октября, выступая на Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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«Несмотря на то, что мы видим некое стабильное колебание цен вокруг $60 за баррель, но мы не видим самой стабильности на рынке», — отметил глава федерального ведомства.

«Мы ощущаем, что вокруг веют «чёрные лебеди», которых мы не можем предсказать и которые могут существенно повлиять на рынок», — приводит ТАСС слова Новака.

При этом министр отметил необходимость подумать и обсудить способы снижения этих факторов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября мировые цены на нефть снизились одновременно со снижением промышленного сектора фондового рынка США. За день торгов нефть марки Brent потеряла в цене 36 центов и установилась на уровне $58,89 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 45 центов, до $53,62 за баррель. При этом, по оценкам экспертов, в центре внимания игроков остаётся отметка $60.

Что касается перспектив рынка на октябрь, то, по прогнозам экономистов, в течение месяца не исключены новые приступы распродаж нефти марки Brent, но в конечном итоге котировки могут остаться неподалёку от уровня $60 на фоне деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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