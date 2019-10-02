Москва, , 10:21 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак рассказал о дополнительных доходах бюджета России в 2019 году от соглашения ОПЕК+. Он написал об этом в своей статье «Энергетика: взгляд в будущее» в журнале «Энергетическая политика».

В публикации глава Минэнерго напомнил, что в июле текущего года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ на срок до 1 апреля 2020 года.

«В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 трлн рублей», — написал Новак.

Также он отметил, что такое ограничение нефтедобычи России не является постоянным явлением и используется только тогда, когда это «необходимо России» или «по меньшей мере, не противоречит ее интересам на мировом рынке».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 октября, Александр Новак рассказал, что министры стран ОПЕК+ обсудят на Российской энергетической неделе (РЭН) ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти.

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