Москва, , 07:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 2 октября примет участие в III Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН), сообщается на сайте Кремля.

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В 2019 году главная тема РЭН — «Энергетическое партнёрство для устойчивого развития». Более 70 деловых мероприятий будет проведено в рамках форума.

Организаторы РЭН — Минэнерго РФ и Фонд Росконгресс при поддержке правительства Москвы.

Как сообщает ИА REGNUM, III Международный форумм «Российская энергетическая неделя» состоится со 2 по 5 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве.

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