Москва, , 10:14 — REGNUM После публикации 1 октября тревожных данных по деловой активности в производственном секторе США доллар США резко ослабел на международном валютном рынке Forex. На локальном рынке на протяжении практически все торговой сессии рубль терял в стоимости против доллара и против евро, достигнув значений 65,25 и 71,35 соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тревоги относительно состояния и перспектив мировой экономики провоцируют ослабление рисковых активов, в том числе и валют развивающихся стран. Циклическое ослабление рубля в четвертом квартале может продолжиться.

Ближайшей целью, которая на некоторое время может приостановить ослабление рубля против доллара, является уровень 65,50 руб. При этом закрепление выше этой отметки откроет путь к уровню 66,40 руб. и выше, вплоть до 67,25 руб.

Сегодня, 2 октября, торги продолжатся в районе закрытия накануне. Участники рынка будут ожидать свежих данных по деловой активности в сфере услуг и данных по рынку труда США.

Данные могут задать свежие тренды на валютном рынке в целом и определить позиции игроков на Московской бирже. Постепенное ослабление рубля, вероятно, продолжится в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

Читайте также: Позиции рубля пошатнулись из-за нежелания рисковать