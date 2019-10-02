Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 1 октября открылись ростом по рублевым парам. Его ослабление было вызвано падением нефтяных котировок, а также снижением интереса инвесторов к рисковым активам в связи с ухудшением макроэкономических данных основных мировых экономик, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль на открытии повысилась до 65,15 руб. и затем подскочила до 65,44 на американской сессии. Аппетит к риску на рынках ухудшился после того, как данные указали на слабость в производственном секторе США.

К закрытию торгов рубль частично отыграл потери у доллара. Он укрепился на 0,32% на фоне восстанавления цен на нефть после выхода отчета Американского института нефти на запасы нефти в стране. Запасы нефти за неделю сократились на 5,92 млн баррелей.

Сегодня, 2 октября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. С 24 сентября рубль подешевел к доллару на 2,87%. Российская валюта ослабляется, находясь под общим давлением из-за нежелания рисковать, а также снижения нефтяных котировок. Отчет API показал сокращение нефти за минувшую неделю.

Пара доллар/рубль достигла значимого уровня сопротивления 65,40. Если сегодня после выхода отчета минэнерго США пара доллар/рубль не снизится до 64,96, то это станет звоночком к росту пары до 66,50.

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