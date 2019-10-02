Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 1 октября рубль подешевел — 0,24%. В первой половине дня нефтяной рынок находился под давлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Новость о том, что Saudi Aramco восстановила полную добычу нефти и мощности до уровней не дает покоя покупателям. Помимо этого, рынок обеспокоен снижением темпом роста глобальной экономики и возможным избытком предложения в 2020 году.

Цена частично восстановилась в конце дня после выхода отчета по запасам нефти от Американского института нефти. Согласно последним данным, за неделю, завершившуюся 27 сентября, запасы нефти сократились на 5,92 млн. баррелей (прогноз был +2,25 млн.), запасы дистиллятов — на 1,741 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,133 млн. баррелей.

Сегодня, 2 октября выйдет отчет минэнерго США. По опросу Bloomberg, цифры минэнерго покажут увеличение запасов нефти 2 млн баррелей.

Сегодня на утренних торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе. Поддержку оказывает отчет Api. Продавцы контролируют рынок, поэтому покупателям нужны драйверы, которые бы помогли им закрепиться за $60,21.

Если отчет минэнерго разочарует рынок сегодня, есть риски провалиться до $57,20. Если покупатели и впредь будут пассивными на рынке, то октябрь тоже станет для них красным (понесут убытки).

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