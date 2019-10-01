Москва, , 12:59 — REGNUM Цены на нефть снижаются под натиском медвежьих новостей. В первую очередь это связанно с ослаблением напряженности на Ближнем Востоке после довольно неожиданного поворота событий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Прекращение огня в Йемене, и возможность смягчения санкций со стороны США в отношении Ирана, а также тот факт, что саудиты готова восстановить нарушенное производство нефти на атакованном объекте в Абкаике.

Развитие событий следует за решением Саудовской Аравии и США не атаковать Иран в ответ на нападение на Абкаик. Дональд Трампа отказаться от военного возмездия открывает окно, которое может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в течение которых приоритет будет отдаваться дипломатической стороне вопроса.

С другой стороны, нефть может достичь невообразимо высоких цен, если начнется война с Ираном. Такой сценарий может произойти, если мир не предпримет решительных действий для сдерживания Иран.

Разрушительная атака дронов, в результате которой почти 6 миллионов баррелей в сутки оказались под угрозой, окажет гораздо более глубокое влияние на цены на нефть, чем фактическая атака на саудовские объекты.

Но в конце концов, паника была недолгой, и когда появилась новая информация о способности Саудовской Аравии быстро возобновить добычу в оперативном режиме, цены на нефть снизились, как будто этого не произошло вообще.

Терпение Саудовской Аравии не может продолжаться бесконечно. Низкие цены на нефть давят на бюджет страны и война с Ираном кажется тем самым единственным выходом, чтобы развернуть нефтяной тренд вверх.

В текущих же условиях цены на нефть будут вновь опираться на геополитические факторы, а также на публикации данных по запасам нефти от энергетических ведомств США. Brent продолжит находиться в пределах $60 за баррель, а сланцевая нефть WTI следует ожидать возле $55 за баррель», — считает эксперт.

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