Лондон, 2 октября 2019, 08:12 — REGNUM Угроза глобальной рецессии исходит не от США, КНР или стран Азии, а скорее от Европейского союза, заявил главный экономист и сопредседатель Gavekal Dragonomics Анатоль Калецкий в статье для издания The Project Syndicate.
По словам экономиста, экономики США и Китая показали достаточно приличный рост, который в основном соответствует тем прогнозам, которые были озвучены ещё до эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином, при этом «главной жертвой оказался Европейский союз».
По словам Калецкого, если какой-либо регион в ближайшее время и втянет мир в рецессию, то, скорее всего, «это будет ЕС, а точнее Германия, а не США, Китай или страны Азии».
Напомним, согласно последним прогнозам МВФ, рост еврозоны в 2019 году составит 1,3%, что на 0,6% ниже прогнозов, озвученных год назад. Рост экономики Германии, как ожидается, составит всего 0,7% по сравнению с прогнозируемыми год назад 1,9%.
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