Лондон, , 08:12 — REGNUM Угроза глобальной рецессии исходит не от США, КНР или стран Азии, а скорее от Европейского союза, заявил главный экономист и сопредседатель Gavekal Dragonomics Анатоль Калецкий в статье для издания The Project Syndicate.

«Несмотря на мрачные новостные заголовки о том, что торговая война приведёт к рецессии в США или экономическому спаду в Китае и других странах Азии, последние статистические данные показывают совершенно иную картину», — заявил Калецкий.

По словам экономиста, экономики США и Китая показали достаточно приличный рост, который в основном соответствует тем прогнозам, которые были озвучены ещё до эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином, при этом «главной жертвой оказался Европейский союз».

«Ожидается, что китайская экономика вырастет на 6,2%, что полностью соответствует прогнозам, которые опубликовали год назад. Согласно последним прогнозам, рост экономики США составит 2,6%, что на 0,1% больше, чем ожидалось год назад. Прогнозы экономического роста Японии и других азиатских экономик также практически не изменились. Таким образом, получается, что ответственность за глобальный спад практически полностью легла на плечи Европейского союза», — отметил эксперт.

По словам Калецкого, если какой-либо регион в ближайшее время и втянет мир в рецессию, то, скорее всего, «это будет ЕС, а точнее Германия, а не США, Китай или страны Азии».

Напомним, согласно последним прогнозам МВФ, рост еврозоны в 2019 году составит 1,3%, что на 0,6% ниже прогнозов, озвученных год назад. Рост экономики Германии, как ожидается, составит всего 0,7% по сравнению с прогнозируемыми год назад 1,9%.

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