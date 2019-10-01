Манчестер, Великобритания, , 22:33 — REGNUM Министр финансов Великобритании Саджид Джавид уверен, что отсрочка выхода из Евросоюза обойдется стране дороже, чем жесткий Brexit, 1 октября передает агентство Reuters.

Выступая на ежегодной конференции Консервативной партии, Джавид заявил, что политическая цена невыполнения сроков по Brexit будет неприемлемой.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. Соединенное Королевство ждет жесткий Brexit — Лондон и Брюссель за несколько лет не смогли подписать соглашение о выходе.

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