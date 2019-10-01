Москва, , 17:33 — REGNUM По итогам финала Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президенсткую влатформу «Россия — страна возможностей») устроителями конкурса объявлены самые популярные номинации.

Как ранее сообщало ИА РЕ, финал конкурса проходил с 27 по 29 сентября в формате 48-часового хакатона на площадке «Казань Экспо» и вошел в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый масштабный конкурс IT-специалистов в мире.

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В финале встретились команды, успешно преодолевшие региональный этап конкурса, который проходил этим летом в 40 российских городах, а также студенты и школьники. Команды основного хакатона работали в двадцати тематических треках (номинациях), задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса.

По итогам финала номинация от компании «МегаФон» была объявлена самой популярной — за победу в ней одновременно боролись 29 команд. Перед участниками стояла задача по разработке решений для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ.

Вторыми по популярности стали номинации от компании МТС, где участники выполняли задание о переквалификации сотрудников, чьи компетенции остаются невостребованными из-за цифровизации бизнес-процессов и компании «Ростелеком» по разработке геоинформационной системы переработки отходов. В них конкурировали между собой по 27 команд.

Замыкают тройку самых популярных треков номинации АНО «Россия — страна возможностей» (мониторинг трудоустройства выпускников), Ассоциация волонтерских центров (веб-портал поощрения волонтерства), а также «Федеральная пассажирская компания» (сервис доставки еды к поезду). В этих номинациях были представлены по 26 команд.

«Хочу поблагодарить всех финалистов конкурса «Цифровой прорыв». Для нас очень ценно, что лучшие специалисты в области ИТ, дизайна и управления проектами нашли время посетить Казань и приложили максимум усилий в работе над своими проектами. Отдельные слова благодарности хочу выразить нашим партнерам, представившим финалистам конкурса интересные задачи. Номинации телеком отрасли стали самыми популярными для финалистов, что в очередной раз подчеркивает, что эта сфера задает тренд цифровизации всей страны», — отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

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