Казань, , 21:04 — REGNUM Финальный хакатон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») стал самым масштабным соревнованием IТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса, посетившие мероприятие.

Участники конкурса установили новый мировой рекорд — одновременно на площадке работали свыше 3000 IТ — специалистов из 77 регионов России. В нем принимали участие команды-финалисты регионального этапа конкурса, а также студенческие и школьные команды.

В 2018 году в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший хакатон попало соревнование IТ-специалистов, проходившее в Саудовской Аравии — там был зафиксировано 2950 человек. До этого первенство было установлено в 2012 году Индией.

«Этот рекорд — гордость не только нашего конкурса, но и всей России. Наши IТ — специалисты считаются одними из самых лучших в мире — ежегодно они проявляют себя на международных конкурсах и олимпиадах. Для нас большая честь, что мы стали площадкой, объединившей столько талантливых программистов, которые неравнодушны к задачам, стоящими перед государством», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Я очень горд, что вы есть у нашей страны. Каждое ваше решение, каждая строчка кода и последовательность единиц и нулей — это наш общий шанс сделать жизнь людей лучше, счастливее и достойнее. И тот сгусток таланта, энергии и веры в себя, который сконцентрирован в этом зале, дает нам надежду, что так и будет. Задача оргкомитета, организаторов и жюри довольно простая — я очень хочу, чтобы ни одно решение финалистов и полуфиналистов не пропало», — отметил Первый заместитель Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

«Для нас большая честь встречать такое важное для нашей страны событие здесь в Казани. Мы много говорили о «Цифровом прорыве», но когда мы очутились рядом со всеми участниками, то ощутили большую мощь российского ИТ-сообщества и увидели представителей практически всех регионов. Хочу поздравить всех победителей и пожелать им покорить вершины цифрового пространства!» — сказал Президент Татарии Рустам Минниханов.

«Этот рекорд был бы невозможен без наших участников. Мы благодарны каждому, кто стал частью нашего проекта и этого масштабного хакатона. Ваши успехи и проекты стали не только частью истории конкурса «Цифровой прорыв» — теперь ваши достижения будут известны во всем мире», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финал конкурса «Цифровой прорыв» проходил 27−29 сентября в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо».

Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В течение хакатона с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

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