Москва, , 15:53 — REGNUM Самыми лучшими городами стран СНГ для отдыха и путешествий осенью названы Минск (Белоруссия), Нур-Султан (бывшая Астана, Казахстан) и Ереван (Армения), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятёрке лидеров по полярности стран СНГ у российских туристов оказались Алма-Ата (Казахстан) и Баку (Азербайджан).

Также в топ-10 лучших городов СНГ для туризма осенью вошли: Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдавия), Бишкек (Киргизия), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркмения).

Как сообщало ИА REGNUM, лучшие эногастрономические фестивали проходят в таких странах СНГ, как Грузия, Азербайджан, Армения Молдавия и Узбекистан.

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