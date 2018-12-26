Названы лучшие города СНГ для зимнего отдыха в 2019 году

Москва, , 08:15 — REGNUM Минск, Баку и Астана вошли в тройку самых популярных городов СНГ для новогодних и зимних путешествий зимой 2019 года, сообщает 26 декабря агентство «ТурСтат».

Горнолыжный курорт Чимбулак в Казахстане, Шахдаг — в Азербайджане и Силичи — в Белоруссии вошли топ-3 зимних курортов СНГ, популярных у туристов зимой 2019 года.

По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ на 3−7 дней. Российские туристы тратят каждый день на курортах стран СНГ от $50 до $100.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре агентство «ТурСтат» представило рейтинг городов СНГ для шопинга российских туристов. Первое место занял Баку, второе — Астана, на третьем — Минск.

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