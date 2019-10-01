Хабаровск, , 14:23 — REGNUM Минпромторг России совместно с Минвостокразвития России прорабатывают механизм субсидирования строительства краболовных судов на дальневосточных верфях, заявил 1 октября полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Краболовное судно Kremlin.ru

«Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — сказал представитель президента, выступая на совещании в Хабаровске.

Отмечается, что, по предварительным оценкам, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна необходимо построить 31 новый краболов.

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По итогам совещания двум министерствам поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство новых судов.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к правительству РФ с просьбой выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности на реконструкцию и строительство семи заводов в Приморье и Хабаровском крае.

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