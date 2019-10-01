Хабаровск, 1 октября 2019, 14:23 — REGNUM Минпромторг России совместно с Минвостокразвития России прорабатывают механизм субсидирования строительства краболовных судов на дальневосточных верфях, заявил 1 октября полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
«Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей», — сказал представитель президента, выступая на совещании в Хабаровске.
Отмечается, что, по предварительным оценкам, для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна необходимо построить 31 новый краболов.
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По итогам совещания двум министерствам поручено провести анализ состояния судостроительной промышленности на Дальнем Востоке, в том числе оценить состояние судостроительных площадок ДФО для выполнения заказов на строительство новых судов.
Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к правительству РФ с просьбой выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности на реконструкцию и строительство семи заводов в Приморье и Хабаровском крае.
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