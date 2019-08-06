Владивосток, , 11:38 — REGNUM

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к правительству РФ с просьбой выделить 20 млрд рублей из Фонда развития промышленности (ФРП) на реконструкцию и строительство семи заводов в Приморье и Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Президент ВАРПЭ Герман Зверев отправил полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу письмо, в котором сообщил о недостаточном финансировании судостроительных верфей.

«Собирались модернизировать «Восточную верфь», судоремонтные заводы в Находке, Хабаровском крае, «Дальзавод», Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и судостроительный завод им. Октябрьской революции», — цитирует Зверева «Коммерсантъ».

За пять лет намерены построить 31 судно-краболов, вложив 40 млрд рублей. Однако рыбопромышленники не уверены, что хватит средств, и поэтому просят добавить 20 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, пять судов-краболовов построит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», если получит квоты на добычу краба в 2020 году.