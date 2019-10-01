Москва, , 11:30 — REGNUM Продавцам удалось полностью отыграть потери, которые они понесли 16 сентября после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Цена на нефть сорта Brent подорожала на 13%, до $69,64, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо 30 сентября сообщил, что Саудовской Аравии удалось полностью восстановить добычу нефти. Информация о быстром восстановлении добычи нефти поступала и ранее.

На этом фоне цена снизилась до $59,33 за 10 дней. Укрепление доллара США к своим конкурентам усиливало позиции продавцов в нефти. Нефть завершила 3-й квартал в минусе на 7,83%. По итогам сентября цена повысилась на 0,45%. Когда тема с добычей нефти в Саудовской Аравии сошла на нет, фокус внимания спекулянтов и инвесторов вернулся к данным по запасам нефти, а также предстоящим переговорам между США и Китаем. После падения на 15% с вершины $69,64 прогноз на октябрь негативный. Если покупатели не смогут защитить уровень $58,60, то цена рискует упасть к концу месяца до $53,70 с промежуточной целью $56,50.

Фундаментальным фактором для снижения цен выступит замедление мировой экономики, техническим — пробой ключевых уровней поддержек», — дал прогноз эксперт.

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