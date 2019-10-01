Санкт-Петербург, , 08:25 — REGNUM Петербургский завод южнокорейской компании Hyundai за первые девять месяцев 2019 года увеличил производство на 1%. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

С января по сентябрь 2019 года завод автокомпании Hyundai в Петербурге собрал 180,3 тыс. автомобилей, что на 1% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

По планам автопроизводителя, в 2019 году предприятие должно изготовить более 240 тыс. автомобилей. На петербургском заводе сейчас производятся кроссовер Hyundai Creta, седан Hyundai Solaris и седан KIA Rio. Кроме того, на автопредприятии изготавливают кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Директор производственного управления Hyundai Motor в Санкт-Петербурге Андрей Казак заявил, что автопредприятие работает со стопроцентной загрузкой своих мощностей.

«В постоянно меняющихся условиях крайне важно оперативно реагировать на потребности рынка и адаптироваться к ним, но производимые заводом модели остаются востребованными и входят в топ-5 самых продаваемых в России», — отметил топ-менеджер.

Он добавил, что производить автомобили на предприятии и дальше продолжат в три смены пять дней в неделю.

Напомним, Hyundai Motor совместно с ирландским предприятием Aptiv планирует до 2024 года начать серийное производство беспилотных автомобилей. Произведенные автопредприятием машины смогут передвигаться без участия человека практически в любых условиях.

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