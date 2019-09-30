Сеул, , 11:20 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor наняла эксперта из NASA для развития своего бизнеса в области городской авиационной мобильности (UAM). Об этом сообщается на сайте компании.

Компания Hyundai Motor назначила 61-летнего Джайвон Шина исполнительным вице-президентом и главой недавно созданного подразделения UAM. Шин работал в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Южнокорейская компания рассчитывает, что его опыт в разработке революционных планеров и в авиационной безопасности поможет Hyundai занять лидирующее положение в быстро развивающимся секторе городского воздушного транспорта.

В заявлении компании говорится, что новое бизнес-подразделение будет разрабатывать основные технологии и инновационные решения для безопасных полетов.

Напомним, в конце сентября 2019 года автомобили Hyundai Motor были удостоены премии AutoPacific Ideal Vehicle Awards. Кроссовер Hyundai Kona стал победителем в номинации «Идеальное транспортное средство» 2019 года.

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