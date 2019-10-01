Москва, , 08:16 — REGNUM Нефть марки Brent 30 сентября подешевела на 4%, до $59,33 за баррель. Цена упала в ответ на заявление генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Баркиндо сообщил, что Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти. Также давление на нефтяной рынок исходило от общего укрепления американской валюты на рынке Форекс.

Сегодня, 1 октября, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,60%, до $59,69. Квартал и неделю рынок завершил в красной зоне. Тучи сгущаются.

Инвесторы ищут справедливую цену для текущей ситуации. Их фокус внимания направлен на переговоры между США и Китаем, а также отчеты по запасам нефти.

Покупателям нужно сдержать уровень $58,60. Если они не смогут его защитить на этой неделе, цена двинется к уровню $53,50. Причем падение может быть очень резким.

Хорошим знаком для них будет закрытие недели в районе $61,50. В этом случае можно рассмотреть восстановление цены до $64,65.

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