Москва, , 13:08 — REGNUM Цены на нефть находятся под давлением по ряду причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Во-первых, ослабление напряженности на Ближнем Востоке после довольно неожиданного поворота событий; во-вторых, Саудовская Аравия осуществляет частичное прекращение огня в Йемене; в-третьих, США рассматривают возможность смягчения санкций в отношении Ирана; в-четвертых, Саудовская Аравия готова восстановить нарушенное производство на поврежденном объекте в Абкаике.

Одним из важных факторов смягчения напряженности на Ближнем Востоке можно считать решение о частичном прекращении огня в Йемене. Этот шаг наступил через неделю после того, как силы хуситов объявили об одностороннем прекращении огня. При этом Саудовская Аравия может расширить прекращение огня на другие районы Йемена.

Такой сценарий скорее всего произошел из-за решения Саудовской Аравии и США не атаковать Иран в ответ на нападение на Абкаик. В том числе у США нет особого желания к проведению военных действий, и Иран может попытаться извлечь из этого выгоду, предприняв шаги по снижению напряженности.

В итоге Иран обратился к Эр-Рияду с предложением деэскалации йеменского конфликта. Поскольку успех в Йемене может привести к более широким переговорам между США и Ираном, а также ослаблению санкций.

В этой связи стоит полагать, что есть надежда на то, что США могут ослабить или вовсе отменить нефтяные санкции, при условии, что Иран вернется к столу переговоров.

С другой стороны, Саудовская Аравия торопится провести IPO Saudi Aramco, и негативный эффект связанный с атаками НПЗ необходимо как можно быстро нивелировать.

Саудовская Аравия рассчитывает на высокую капитализацию Saudi Aramco в пределах 2 трлн долларов, а напряженность на Ближнем Востоке смещает Саудовскую Аравию в зону повышенного риска.

Конечно, было бы отлично, если бы публичное размещение акций компании Saudi Aramco совпало бы с циклом высоких цен на нефть, не ниже $80 за баррель, но в свете текущих событий, Саудовская Аравия встала перед выбором: продолжить борьбу в плане повышения нефтяных котировок, при этом не имея представления как это еще можно сделать, кроме базового сценария сокращения добычи нефти странами ОПЕК, или провести IPO Saudi Aramco.

В текущих условиях мудрым решением конечно же было проведение IPO Saudi Aramco, которое возможно будет в ноябре месяце, если напряженность на Ближнем Востоке продолжит снижаться.

Тем не менее, рынок нефти вновь возвращается к геополитическим факторам и будет сильно зависеть от них. Нефть марки Brent будет торговаться в пределах $60 за баррель, а американская нефть марки WTI может снизиться до $55 за баррель», — полагает эксперт.

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