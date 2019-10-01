Москва, , 07:43 — REGNUM Вероятность появления в России ипотеки под пять процентов увеличивается после снижения на 0,3% ставок по ипотеке, пишет газета «Известия».

Сбербанк B2B Conference Group

Комментируя введение Сбербанком новых процентных ставок по ипотечным кредитам, Владимир Савченков, гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг», заявил:

«Снижение ставок для рефинансирования и на покупку новостроек делает жильё более доступным. Поскольку резкое снижение процентной ставки на значительную часть невозможно, плавный переход на обещанные пять процентов делает жильё более доступным, не приводя к конфликтам стройкомпаний и покупателей».

Читайте также: Центробанк: средняя ставка по ипотеке в России упала ниже 10%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф 30 сентября объявил о снижении ставок по ипотеке для тех, кто подал заявку с 1 октября.

Теперь кредит на новую квартиру будет выдаваться по ставке от 7,3% годовых, на неновое жильё — от 8,8%. Также для клиентов сторонних банков предлагается рефинансирование ипотеки по ставке от девяти с половиной процентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 1 октября