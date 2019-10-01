Москва, , 06:21 — REGNUM Порядка 4,8 млрд рублей уйдёт на сокращение федеральных чиновников, которое произойдёт в течение трёх лет, пишет 1 октября газета «Известия».

Уволить в рамках оптимизации планируется 13 тысяч человек. Сокращены будут, отмечает издание, первым делом работающие пенсионеры и молодежь.

Уточняется, что деньги будут израсходованы на выплаты увольняемым: приблизительно по 1,6 млрд рублей в год. При сокращении будет выплачиваться компенсация в размере трёх окладов.

В конечном итоге сокращение приведёт к экономии бюджетных средств — до ста миллиардов каждый год. Такие средства пока, до сокращения, тратятся из бюджета на рост зарплат госслужащих.

По словам Дмитрия Куликова, заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, средняя зарплата федерального чиновника в 2018 г. была на уровне 127 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 сентября первый заместитель российского министра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала предстоящее сокращение аппарата госслужащих.

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