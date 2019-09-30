Лондон, , 21:32 — REGNUM Уровень добычи стран ОПЕК сократился до минимумов 2011 года после нападения на нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии, 30 сентября передает агентство Reuters.

Горящая нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, картель из 14 членов добывал в среднем 28,9 млн баррелей в сутки в сентябре, что является самым низким месячным показателем за восемь лет.

Атака дронов 14 сентября на крупнейший НПЗ в мире саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco обрушила добычу нефти королевства. За два дня после атаки цены на нефть выросли более чем на $10 за баррель.

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