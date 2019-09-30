Тегеран, , 10:27 — REGNUM Йеменское движение хуситов «Ансар Алла» предпринимает действия против Саудовской Аравии в соответствии с законным правом народа Йемена на оборону, заявил 30 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Действия народа Йемена против Саудовской Аравии — это законное право страны отвечать на агрессию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Саудовской Аравии подверглись удару беспилотников и потеряли до 50% производственной мощности. Ответственность за эту атаку сразу взяло на себя йеменское движение хуситов «Ансар Алла».

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