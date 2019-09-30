Осло, , 14:55 — REGNUM Китайской Tencent вскоре будет принадлежать 29% акций компании Funcom. Об этом 30 сентября норвежский разработчик сообщил на своём официальном сайте.

Руководство Funcom в пресс-релизе сообщило, что Tencent приобретает долю, которая принадлежит норвежской фирме KGJ Capital AS. Издание PC Gamer отметило, что эта компания в итоге продала её «с наценкой».

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Напомним, геймеры знают Funcom по работе над созданием таких игр, как Anarchy Online, Conan Exiles, Secret World Legends и другим. Эта компания была основана в 1993 году.

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