Москва, 30 сентября 2019, 14:36 — REGNUM Россия вынуждена выравнивать акцизы на вина отечественного и зарубежного производства в соответствии с требованиями ВТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя решение президент РФ Владимира Путина повысить акцизы на вино.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
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