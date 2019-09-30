Хабаровск, , 08:23 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев осмотрел здание терминала внутренних авиалиний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Здание терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска будет введено в эксплуатацию в середине октября, когда примет первых пассажиров. В настоящее время проводится тестирование систем и оборудования.

Проект строительства терминала был реализован с участием японских инвесторов. Стоимость инвестиций превысила 4,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе инспекционной поездки по площадкам ТОР Юрий Трутнев посетит пассажирский терминал внутренних авиалиний международного аэропорта в Хабаровске.